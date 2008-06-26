Оснований для проведения Россией антидемпингового расследования по сухому молоку нет

Так считает Министерство экономики Беларуси. Сегодня соседи-товаропроизводители не могут конкурировать с белорусским импортом по цене – на российских рынках молоко нашего производства гораздо дешевле местного. Россия объясняет ситуацию тем, что Беларусь активно субсидирует свои предприятия. В Минсельхозе России теперь планируют ограничить импорт сухого обезжиренного молока, прежде всего из Беларуси. Однако в нашей стране утверждают, что все схемы поставок сухого молока в Россию достаточно прозрачны. И сомневаются в том, что реализация молочной продукции из Беларуси существенно подрывает российский рынок. Отмечу, на сегодня доля белорусского товара составляет всего 3-4% от всего импорта в РФ.