Осенний инвестфорум в Витебске подвёл итоги

Бизнесмены Придвинья заключили с зарубежными инвесторами контракты на 180 миллионов долларов.Представители 40 компаний из России, Польши и Латвии ознакомились с потенциалом региона. Зарубежных инвесторов, в частности, заинтересовало создание этнографического парка культуры народов Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы и Латвии. Новый импульс получит и развитие сети придорожного сервиса Витебщины. К слову, этот бизнес-форум – уже третий в нынешнем году. На двух предыдущих зарубежные инвесторы заключили с белорусскими партнерами более полусотни соглашений почти на полмиллиарда долларов.