Оршанское предприятие выполнило самый крупный заказ для Венесуэлы – на 3 миллиарда рублей

Сегодня уже отгрузили первую партию сЕльско-хозяйственной техники. Чтобы она успешно работала по ту сторону Атлантики, ее произвели по специальным стандартам.

С Венесуэлой предприятие работает уже третий год. Но этот заказ самый крупный – на 3 миллиарда рублей. Вся техника производится «под заказчика». Одна из машин – ноу-хау местных специалистов.

Игорь Синяков, директор предприятия:

В этом году работаем вот над такой техникой – машины для внесения жидких органических удобрений. И она может использоваться и для перевозки всевозможных жидкостей, для внесения концентрированных минеральных удобрений. Мы поставляем три машины таких в этом году.

Сергей Семенько, начальник цеха:

Заказ необычен только тем, что очень большие объемы и в короткий срок. Естественно, подход совершенно другой.

Александр Григорьевич 33 года на предприятии. В командировку за океан собирается впервые. Самому опытному заводчанину доверили научить венесуэльцев пользоваться нашей техникой.

Александр Пахоменко, слесарь механосборочных работ на предприятии:

Миссия — обучить людей, показать сборку, как работают наши агрегаты.

Латиноамериканский вариант этой машины от белорусского отличает специальное тропическое исполнение. Противомоскитная краска, резина, которая выдержит резкие амплитуды температур и, конечно же, надписи на испанском.

На испанский перевели все инструкции. И, несмотря на сложности перевода технических терминов, общий язык с южноамериканским партнером оршанцы нашли. Сотрудничество с Венесуэлой обещает быть долгосрочным.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания «СТВ», Витебская область