«Оршаагропроммаш»: склады перегружены, но долгосрочные перспективы есть

Гамбия — перспективный и далеко не единственный рынок для белорусских производителей сельхозтехники. Однако по-прежнему отдельные предприятия по выпуску этой продукции работают на склад.

Так, крупнейший производитель сельскохозяйственных агрегатов в Витебской области еле держится на плаву.

До распада Советского Союза на заводе работало полторы тысячи человек. Машины для внесения удобрений отправляли на всю территорию постсоветского пространства. Их производили до 220 штук в месяц. Для сравнения: сейчас столько изготавливают за весь год.

Построенное в 1932 году крупное, а потому негибкое предприятие терпит издержки уже не один год. С «золотых» для завода времен работников здесь осталось в шесть раз меньше. На складах продукции на 1 миллиард 700 миллионов. Но проблемы не только со сбытом, но и с нехваткой производственных мощностей.

Надежды на успех связывают с новыми заказами. На поток поставили выпуск многофункциональных прицепов. Новые машины разработали специально для Венесуэлы. Крупный заказ Боливарианской Республики на 4,5 миллиарда — как спасительный круг для заводчан.

Николай Купава, заместитель директора предприятия:

Отсутствие работы и заказов. На сегодня благодаря этим двум заказам Витебской области, Венесуэлы, сейчас работаем.

Впрочем, это не единственная проблема — остатки на складах и просроченные кредиторские задолженности. А объемы производства хоть и растут, реальные мощности предприятия еще далеки от желаемых.

Виктор Дорожкин, заместитель председателя комитета экономики Витебского облисполкома:

Проблемы со сбытом, неритмичность работы и, конечно, сбои в поставке комплектующих.

Машиностроение — одна из самых сложных промышленных отраслей. Уровень рентабельности низкий, а производственный процесс трудоемкий и долгосрочный. Долгосрочны и перспективы развития у «Оршаагропроммаша». И если успех — дело техники, то удастся ли предприятию успешно производить и продавать свою технику, покажет время.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин. Телекомпания СТВ, Витебская область.