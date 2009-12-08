Ориентироваться на экспорт – обязанность каждого столичного производства

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько, посещая завод «Термопласт».

На складах этого предприятия был трёхмесячный запас готовой продукции. Однако к концу года ситуация улучшилась: крупнейший производитель пластмассовых изделий вышел на положительное торговое сальдо. В основном, благодаря поставкам на российский рынок. При этом удалось уйти от кадровых сокращений, что сегодня редкость для организации с полутысячным штатом сотрудников.

Николай Ладутько отметил, что в условиях кризиса белорусская экономическая модель показала себя как одна из самых устойчивых на постсоветском пространстве.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Да, трудностей много. Вы видите, здесь и основные заводские фонды, материалоёмкие, большие по площадям и требующие серьёзной работы. Это энергозатратные механизмы. Но, несмотря на это, руководство предприятия находит пути совместно с Министерством промышленности, руководством районной администрации для обеспечения устойчивой работы предприятия.