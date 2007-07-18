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Опыт гомельских ЖКХ - пример подражания

18 июля 2007 14:08
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Опыт гомельских коммунальных служб по экономии ресурсов можно внедрять в других регионах Беларуси. Таково мнение министра ЖКХ Владимира Белохвостова. В Гомеле проходит выездное заседание коллегии ведомства. Специалисты Министерства посещают объекты сферы ЖКХ региона. В частности, коммунальщики побывали на предприятии "Спецкоммунтранс", где внедрена навигационная система GPS контроля движения коммунального транспорта. Экономический эффект от ее использования уже составил около 30 млн. белорусских рублей.
# Экономика

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