Опыт гомельских ЖКХ - пример подражания

Опыт гомельских коммунальных служб по экономии ресурсов можно внедрять в других регионах Беларуси. Таково мнение министра ЖКХ Владимира Белохвостова. В Гомеле проходит выездное заседание коллегии ведомства. Специалисты Министерства посещают объекты сферы ЖКХ региона. В частности, коммунальщики побывали на предприятии "Спецкоммунтранс", где внедрена навигационная система GPS контроля движения коммунального транспорта. Экономический эффект от ее использования уже составил около 30 млн. белорусских рублей.