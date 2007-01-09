Прямой эфир

Определены минимальные объемы поставок товаров на внутренний рынок Беларуси

09 января 2007 14:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Правительство определило минимальные объемы поставок на внутренний рынок ряда продовольственных и непродовольственных товаров на текущий год.Согласно постановлению Совмина, перечень товаров включает 38 позиций. В частности, из продовольственных в него вошли мучные, макаронные изделия, шоколад, крупа, плодоовощные консервы, маргарин, растительное масло. Из непродовольственных - велосипеды и мотоциклы, галантерейные изделия, электротовары, обувь, мыло, ткани, швейные изделия. Установленные минимальные объемы заменяют ранее действовавшее квотирование. В целом, перечень товаров с объемами поставки касается продукции, с которой некоторые предприятия еще испытывают проблемы с реализацией
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
08 января 2007 15:56

"ЛидАгропроммаш" по итогам ушедшего года произвело продукции на 43% больше, чем за 2005 год

05 января 2007 16:46

В культуре обслуживания есть над чем работать

05 января 2007 16:45

Правительство Беларуси утвердило показатели прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2007 год