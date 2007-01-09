Определены минимальные объемы поставок товаров на внутренний рынок Беларуси

Правительство определило минимальные объемы поставок на внутренний рынок ряда продовольственных и непродовольственных товаров на текущий год.Согласно постановлению Совмина, перечень товаров включает 38 позиций. В частности, из продовольственных в него вошли мучные, макаронные изделия, шоколад, крупа, плодоовощные консервы, маргарин, растительное масло. Из непродовольственных - велосипеды и мотоциклы, галантерейные изделия, электротовары, обувь, мыло, ткани, швейные изделия. Установленные минимальные объемы заменяют ранее действовавшее квотирование. В целом, перечень товаров с объемами поставки касается продукции, с которой некоторые предприятия еще испытывают проблемы с реализацией