Определена самая комфортная для проживания страна Европы

Такой страной признана Дания.

Об этом, как пишет «Forbes», свидетельствуют результаты исследования Организации экономического сотрудничества и развития.

Специалисты выяснили, что датчане являются наиболее счастливыми европейцами, поскольку на их родине достаточно низкий уровень безработицы, комфортные условия труда и высокие заработные платы. Не последнюю роль в формировании положительного отношения к жизни играет также и уровень ВВП на душу населения, который в Дании составляет чуть более 68 тысяч долларов.

На втором месте в рейтинге комфортных стран оказалась Финляндия, на третьем — Нидерланды. На четвертой позиции разместилась Швеция, а пятая строчка осталась за Ирландией. Также в топ-лист попали Швейцария (седьмое место), Норвегия (девятое место) и Бельгия (десятое место). Кроме европейских государств, в первую десятку попали Канада (восьмое место) и Новая Зеландия (шестое место), сообщает «Республика».