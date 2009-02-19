Определен список из 50 отечественных учреждений, которые займутся научным сопровождением строительства АЭС

Научная поддержка строительства АЭС в Беларуси будет соответствовать нормам международного агентства по атомной энергии.

Мы подписали все протоколы по сотрудничеству с МАГАТЭ. Научным руководителем проекта будет знаменитый Курчатовский институт, а локальные работы осуществят в белорусском – «СОСНЫ». Белорусские исследования в области ядерных технологий ценятся во всем мире. С нами сотрудничают партнеры из 18 стран и ученые из 25 центров. Американцы, европейцы и японцы – мировые лидеры в атомной отрасли - даже заказывают у нас дорогие исследования.

Кстати, институт обладает уникальной установкой «Ялина» - для изучения производства энергии и одновременного уничтожения долгоживущих отходов. В Бельгии такая еще только строится.

Кроме дешевой электроэнергии, АЭС даст дополнительный импульс для инновационного развития отечественных предприятий. Есть положительный пример Китая, когда привлечение собственных производственных сил удешевило стоимость атомной станции сразу на треть. А некоторые производства получили вторую жизнь, выполняя заказы для АЭС.

Сейчас прорабатываются экономические вопросы по этим проектам, также необходимо согласовать этот вопрос с российским генподрядчиком. Предполагаемый объем финансирования на научное сопровождение в первые два года - порядка 4 млн. долларов. Однако соответствующая программа будет рассчитывается вплоть до 20 года – момента ввода второго реактора. Работы продолжаться и в дальнейшем, ведь один из главных критериев будущей белорусской АЭС – безопасность работы.



