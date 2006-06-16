Определен новый порядок и сроки уплаты акцизов и НДС

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ №397 "О некоторых вопросах исчисления и уплаты акцизов и налога на добавленную стоимость". Этим документом утверждены положения, определяющие порядок и сроки уплаты акцизов и налога на добавленную стоимость.

Так, в Положении о сроках уплаты в бюджет акцизов и определении даты реализации подакцизных товаров и Положении об уплате акцизов при ввозе в Республику Беларусь товаров, подлежащих маркировке акцизными марками, сохраняются существующий порядок и сроки уплаты акцизов по подакцизным товарам, а также товарам, подлежащим маркировке акцизными марками.

Для товаров, подлежащих маркировке акцизными марками, ввозимых с территории государств, с которыми отсутствуют таможенный контроль и таможенное оформление, определены обстоятельства, наличие которых обусловливает необходимость уплаты акцизов, установлен срок их уплаты.

Положением о сроках уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость изменяется порядок уплаты текущих платежей по НДС в течение месяца. НДС будет уплачиваться в бюджет текущими платежами шесть раз в месяц только в том случае, если сумма налога, подлежащая уплате по налоговой декларации, имеющейся на начало текущего месяца, составила более 40 000 евро.

Увеличение размера пороговой величины до 40 000 евро позволит распространить порядок уплаты текущих платежей по НДС на наиболее крупных плательщиков.

В Положении о некоторых особенностях применения налоговых вычетов и исчисления налоговой базы по налогу на добавленную стоимость сохранены действующие в настоящее время подходы к определению порядка вычета сумм НДС, уплаченных при приобретении товаров (работ, услуг), при расчете сумм этого налога, исчисленных по реализации товаров (работ, услуг).

Так, вычет указанных сумм будет производиться в полном объеме при экспорте товаров (работ, услуг) с применением нулевой ставки этого налога; по товарам (работам, услугам), облагаемым налогом по ставке 18% и используемым для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), которые облагаются налогом по ставке 10%; у плательщиков, находящихся в процессе ликвидации (прекращения деятельности).

Кроме того, вычет сумм НДС в полном объеме будет осуществляться в случае прекращения предпринимательской деятельности плательщика, не связанной с ликвидацией самого субъекта. Во всех остальных случаях вычет НДС будет производиться в пределах суммы налога, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг).

Указом утверждено Положение о порядке возврата сумм налога на добавленную стоимость, предусматривающее возврат в течение одного месяца сумм превышения НДС, поступивших в бюджет, путем зачета в счет обязательств плательщика по налогам, сборам (пошлинам) и иным платежам в бюджет. Затем незачтенная сумма в течение месяца может быть возвращена плательщику.

В Положении о порядке применения нулевой ставки НДС при реализации экспортируемых работ (услуг) закрепляются действующие сегодня подходы к применению нулевой ставки НДС в отношении экспортируемых транспортных услуг, услуг по сопровождению, погрузке, перегрузке экспортируемых товаров и иным подобным работам (услугам), непосредственно связанным с реализацией таких товаров, а также определяются документы, предъявляемые плательщиками в налоговые органы для подтверждения права применения нулевой ставки.

В целом реализация положений, утвержденных Указом, будет способствовать установлению комплексного и системного порядка уплаты акцизов и НДС на территории Беларуси, сообщает пресс-служба Президента.