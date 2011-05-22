Оперативность директоров магазинов — вот причина заполненных или пустых витрин

Работники базы говорят: ничего, сахарный бум пережили, и соляной переживем. В апреле с полок сметали белый песок. Ныне такая же ситуация.
Запасов продовольствия хватает на 2-3 месяца торговли. Даже для того, чтобы обеспечить уж очень чрезмерный спрос. На базе — 40 вагонов плодоовощных консервов. Хватает всего, что не портится и что берут — зеленого горошка, кукурузы, бакалеи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Николай Новичков, генеральный директор ОАО «Белбакалея»:
Эти запасы очень большие. И мы же постоянно работаем с заводами. Получаем все это. Проблем не будет. Сейчас спрос на соль и чуть на сахар. Но мы удовлетворяем спрос. Ещё многое зависит от директоров магазинов, которые мобильно могут это всё заказать.