Оперативность директоров магазинов — вот причина заполненных или пустых витрин

На складах «Белбакалеи» — это один из крупнейших оптовиков в Минске — трехмесячный запас соли — 11 вагонов, еще 5 стоят на рельсах. До ажиотажа каждый день здесь отгружали по 10 тонн соли. Сейчас объем вырос до 90. Макарон и круп вывозят примерно в два раза больше.

Работники базы говорят: ничего, сахарный бум пережили, и соляной переживем. В апреле с полок сметали белый песок. Ныне такая же ситуация.

Запасов продовольствия хватает на 2-3 месяца торговли. Даже для того, чтобы обеспечить уж очень чрезмерный спрос. На базе — 40 вагонов плодоовощных консервов. Хватает всего, что не портится и что берут — зеленого горошка, кукурузы, бакалеи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Новичков, генеральный директор ОАО «Белбакалея»:

Эти запасы очень большие. И мы же постоянно работаем с заводами. Получаем все это. Проблем не будет. Сейчас спрос на соль и чуть на сахар. Но мы удовлетворяем спрос. Ещё многое зависит от директоров магазинов, которые мобильно могут это всё заказать.