Opel закрывает завод в Бельгии

Новый руководитель европейского Opel и президент концерна General Motors Europe Ник Рейли планирует закрыть завод компании в Антверпене.

Это будет одно из первых его действий в новом качестве, пишут немецкие СМИ со ссылкой на заместителя производственного совета завода Opel в Бохуме Франко Биаджотти.

На заводе в Антверпене работает 2,5 тысячи человек. По словам Биаджотти, Рейли деталей предполагаемого закрытия завода не сообщил. О решении закрыть завод в Бельгии американские владельцы концерна говорили давно, и производственный совет Opel опасался, что его просто поставят перед уже свершившимися фактами.

Ранее Бельгия предложила GM госпомощь для того, чтобы спасти завод от закрытия и сохранить все 2,5 тысячи рабочих мест, но, по информации производственного совета, руководство GM потребовало более 500 миллионов евро и осталось при первоначальном решении.

Правление GM в начале ноября 2009 года отказалось от планов продажи Opel консорциуму Magna-Сбербанк, несмотря на все достигнутые ранее договоренности и подписанные документы, напоминает РИА «Новости». Руководство GM заявляло, что деловая обстановка в Европе улучшилась, и теперь концерн может справиться с кризисом на предприятии своими силами.