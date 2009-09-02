Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сократила добычу нефти в августе впервые за пять месяцев.

В среднем производство нефти в прошлом месяце составляло 28,445 млн. баррелей в сутки (б/с), что на 40 тыс. б/с ниже показателя июля. Ирак сократил добычу нефти на 60 тыс. б/с - до 2,39 млн. б/с. Добыча 11 стран организации без учета Ирака, который не подпадает под действие квот, в августе составила 26,055 млн. б/с, что на 20 тыс. б/с выше уровня предыдущего месяца и на 1,21 млн. - общей квоты.

В настоящее время квота на добычу для 11 стран ОПЕК установлена на уровне 24,845 млн. баррелей нефти в сутки.

Страны - члены организации приняли решение сократить добычу нефти с 1 января 2009 года на 4,2 млн. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с реальным уровнем добычи сентября 2008 года, который составлял 29,045 млн. б/с.

Следующее заседание ОПЕК состоится в Вене 9 сентября, сообщает БЕЛТА.