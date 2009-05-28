ОПЕК не меняет квоты на нефть

В настоящее время установленная квота ОПЕК составляет 24,845 млн. баррелей нефти в сутки.

Большинство аналитиков не ожидало ее изменения на майском заседании.

Страны — члены организации приняли решение сократить добычу нефти с 1 января текущего года на 4,2 млн. баррелей в сутки по сравнению с реальным уровнем добычи в сентябре прошлого года, который составлял 29,045 млн. баррелей в сутки. Согласно последнему ежемесячному обзору положения дел на мировом нефтяном рынке, в настоящее время страны — члены ОПЕК добывают в общей сложности 28,2 млн. баррелей в день. Таким образом, объявленное снижение добычи полностью не было проведено.

Накануне президент организации и министр нефти Анголы Хосе Мария Ботельо де Васконселос заявил, что странам — членам ОПЕК необходимо завершить сокращение добычи нефти, чтобы добиться полного соответствия установленным квотам, поскольку стоимость нефти пока еще не достигла желаемого уровня в $70-75 за баррель.

Следующая очередная сессия Конференции ОПЕК состоится в Вене 9 сентября, а внеочередная — 17 декабря в Анголе, сообщает БЕЛТА.