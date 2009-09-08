ООН выступает за создание новой мировой валюты

В свежем докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) содержится радикальный вывод о том, что сложившаяся в мире валютная система неэффективна, тормозит развитие мировой экономики и является одной из основных причин финансового и экономического кризиса.

Вывод - роль доллара в качестве мировой резервной валюты должна быть пересмотрена,.



Ряд стран, включая Китай и Россию, уже критиковали мировую финансовую архитектуру, которая базируется на долларе в качестве международной резервной и расчетной валюты. Однако доклад UNCTAD стал первым случаем, когда к аналогичным выводам и рекомендациям пришел многонациональный институт.



Доклад предлагает создать новую систему, схожую с Бреттон-Вудскими соглашениями, которая регулировала бы обменные курсы и обязывала Центробанки проводить интервенции для поддержки или ослабления своих валют.



Один из авторов доклада Детлеф Котте утверждает: «Замена доллара искусственной валютой могла бы решить ряд проблем, связанных с дисбалансами в международной торговле и государственным долгом». При это Котте утверждает, что необходимо выстраивать систему регулирования обменных курсов: «Страны должны держать стабильными реальные (с поправкой на инфляцию) обменные курсы. Центробанки должны будут проводить интервенции, направленные на стабилизацию курсов валют, а если они не захотят это делать, их должен иметь возможность принуждать к этому наднациональный институт, такой, например, как Международный валютный фонд».



Эксперты UNCTAD считают также, что страны с большим и стабильным торговым профицитом, такие как Китай или Германия, должны продолжить стимулирование собственных экономик для усиления внутреннего спроса, что дало бы возможность им снять собственные дисбалансы в экономике и дало шанс дефицитным странам - США и Великобритании - снизить бремя и нормализовать экономику, сообщает Newsru.

