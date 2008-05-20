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ООН обсудит проблемы глобального продовольственного кризиса

20 мая 2008 07:54
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Специальное заседание Экономического и Социального Совета ООН пройдет сегодня в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Решение о его проведении было принято председателем ЭКОСОС после консультаций с членами бюро, включая Беларусь, и генеральным секретарем ООН. 23 мая в Женеве пройдет специальная сессия, а с 3 по 5 июня в Риме продовольственный саммит соберет глав государств и правительств многих стран мира для обсуждения глобальных проблем продовольственной безопасности.
# Экономика

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