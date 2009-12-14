ООН: Наркоторговля «помогла» мировым банкам не обанкротиться в кризис

Директор Управления ООН по наркотикам и преступности Антонио Мария Коста в интервью лондонскому еженедельнику Observer выступил с сенсационным заявлением.

Директор Управления ООН по наркотикам и преступности Антонио Мария Коста:

- Во второй половине 2008 года главной проблемой всех банков была ликвидность. Поэтому ликвидный капитал превратился в очень важный фактор функционирования и самого существования финансовой системы. Во многих городах и странах деньги, полученные от продажи наркотиков, были единственным ликвидным капиталом для инвестиций.

Информация о том, что деньги организованной преступности помогли ряду банков пережить самые тяжелые времена, была получена из Великобритании, США, Швейцарии и Италии. Отмытые деньги ушли в экономику и там тоже помогли многим компаниям справляться с кризисными трудностями.

По оценкам Антонио Марии Косты, общая сумма наркодоходов превышает 400 млрд долларов в год, сообщает Observer.