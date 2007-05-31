ООН дает прогнозы темпов роста мирового ВВП

Темпы роста мирового ВВП в нынешнем году составят 3,4%. Такие прогнозы содержатся в пересмотренном докладе ООН. При этом страны СНГ продолжат экономический рост, а вот темпы роста мировой экономики несколько замедлятся. В прошлом году регион Содружества в целом демонстрировал одни из самых высоких в мире показателей экономического роста. В частности, совокупный ВВП бывших советских республик вырос почти на 8%. Этому способствовали высокие цены на нефть, газ, металл и хлопок. В этом году экономическая активность в странах СНГ останется высокой, а совокупный ВВП вырастет более чем на 7%.