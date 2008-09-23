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Окончательный выбор площадки для строительства АЭС в Беларуси пока не сделан

23 сентября 2008 16:52
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Об этом заявили в Минэнерго. Такое решение принято сегодня по итогам заседания государственной комиссии. По мнению специалистов, все три рассматриваемые площадки — Островецкая, Краснополянская, Кукшиновская — не имеют запрещающих факторов для сооружения атомной станции и пригодны по сейсмотектоническим показателям. Окончательно с выбором площадки для строительства первой белорусской АЭС специалисты определяться к декабрю нынешнего года.
# Экономика

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