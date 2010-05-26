Около сотни идей и их практических воплощений предложили ученые и изобретатели на ярмарке инноваций

Среди них превалировали предложения для энергетической отрасли, промышленности и сельского хозяйства.

Крепление ручной косы, термоконтейнер для хранения картофеля, ветроустойчивый навес для зерна. Десяток полезных в хозяйстве советов пенсионер Юрий Степанович раздает даром.

Если идеи Юрия Шульгина хороши для приусадебного хозяйства, то ветряные установки ученых- энергетиков способны сэкономить бюджет целого государства. Но пока такое «движение воздуха» слабо продвигается на рынке серийного производства.

Владимир Нистюк, исполнительный директор ассоциации «Возобновляемая энергетика»:

Сегодня очень сложно выделить финансовые ресурсы на разработки. Наша задача этот опыт использовать, задействовать и дать возможность развивать технические изыски.

Почти сто разработок презентовали на ярмарке. Свои достижения показали и представители академической науки, и частные фирмы. Ведь многие инновации зарождаются прямо на предприятиях при модернизации или освоения новой продукции.

Георгий Бадей, председатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:

Мы считаем, что если в результате нашей ярмарки будет заключен хоть один договор купли-продажи, мы можем считать свою миссию выполненной.

Первый контракт на 200 миллионов рублей здесь заключили еще до официального открытия. Бизнесмену приглянулась . установка для сжигания масел. Новый цех соорудили, а вот чем его обогреть — нашли на этом форуме.

Сергей Барбасов, директор частного предприятия:

Это лучшее, что я нашел за полтора года поисков, самый выгодный вариант, когда уничтожаются наши отходы и одновременно отапливается помещение

Высоко оценили белорусское «ноу-хау» и представители зарубежного бизнеса.

Владимир Августинский, глава Представительства немецкой экономики в Республике Беларусь:

Много проектов по энергоэффективному дому, по энергоэффективным сберегающим конструкциям. Я думаю, они могут быть интересны немецким партнерам, иностранным инвесторам по налаживанию совместных предприятий.

Энергетика, медицина, сельское хозяйство и строительство. Креативный ум белорусских новаторов дошагал, в буквальном смысле, и до индустрии развлечений: танцплощадка вполне может конкурировать с полюбившимся караоке

Переход к инновационной экономике возведен в Беларуси в ранг государственной политики. Поэтому «свести» креативного изобретателя и потенциального покупателя его идеи в посткризисное время как нельзя кстати. В общем, выживает сильнейший, а силен тот, кто поспевает за временем.