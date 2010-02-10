Около миллиарда долларов иностранных инвестиций будет привлечено в развитие Минска в 2010 году

Основными направлениями станут – техническое перевооружение и строительно-монтажные работы. Реализации 27 проектов помогут китайские вложения. Среди них – возведение четырех транспортных развязок, заводов по переработке мусора и индустриального домостроения.

Основное преимущество китайских кредитов – выгодные условия их предоставления – под 3% годовых сроком до 15 лет. Мингорисполком уже подготовил ряд предложений китайским партнерам, которые могут заинтересовать их.

Александр Борисенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

– Общий объем инвестиций, которые мы запланировали на 2010 год, составит около 9,6 триллиона рублей.

В 10 раз в текущем году возрастет и финансовая поддержка столичных предпринимателей. С двух – до 20 миллиардов рублей. Минской власти и бизнесменам удалось наладить четкое взаимодействие. Теперь вместо двух банков сразу восемь могут предоставить предпринимателям льготные кредиты.