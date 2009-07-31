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Около 400 тысяч тонн белорусского сахара отправится со складов в третьи страны

31 июля 2009 14:27
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230 тысяч тонн купят Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан и Украина, 160 – Россия. Контракты на поставки уже подписаны. По поручению главы государства, к периоду заготовки сахарной свёклы, все излишки продукции должны экспортировать. Сейчас белорусские специалисты осваивают сахарные рынки Литвы и Латвии. Возможно, в следующем году эти страны дополнят список покупателей белорусского сахара. На мировом рынке он один из самых дешевых, по сравнению с Польшей, Украиной и Россией. Однако по качеству не уступает, а скорее опережает конкурентов.
# Экономика

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