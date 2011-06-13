Около 200 человек накануне перекрыли погранпереход «Брузги» на белорусско-польской границе

Использовать сложную экономическую ситуацию в стране с пользой для своего кармана оказалось просто. Снижение цен, в частности, на топливо — мера социального характера. По большому счету, экономически невыгодная. Но все-таки принята.

В итоге появилась двойная разница стоимости топлива в Польше и Беларуси. А значит — двойная прибыль для спекулянтов. В таких условиях на государственном уровне должны вводиться меры защиты внутреннего рынка.

Вадим Боровик, экономист:

Вырисовываются единственные две меры: либо уравнивать цены с сопредельными государствами, но это достаточно больно будет бить по карману белорусских потребителей и субъектов хозяйствования, что сразу повлечет рост цен на другие продукты; либо ограничить вывоз. Это более гуманная мера, но здесь нужно понимать: какое-то неудобство, может быть, у кого-то и возникает, но надо понимать, что делается это в первую очередь в интересах белорусского потребителя.

Резкое повышение цен на топливо мы уже проходили. Мера оказалась совсем не популярной. Вслед за ней уже собрались было поднимать и стоимость проезда, и цены на ряд товаров, но вовремя открутили назад. В интересах своего потребителя.

В итоге, вывоз топлива ограничили. За первые три дня действия постановления только на одном отдельном пункте пропуска таможенники развернули обратно четыре сотни автомобилей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владислав Кадуцкий, заместитель начальника таможенного поста:

Водителям, которые перемещали данное транспортное средство либо гражданам, было предложено обратиться в ведомственное ПТО для оформления документов в общем порядке.

Иван Буйко, начальник отдела торговли на АЗС РУП «Белнефтехим Гроднооблнефтепродукт»:

На некоторых АЗС, где присутствовали только легковые авто, реализация упала в 10 и более раз — это АЗС в Поречье к примеру. Что касается других приграничных АЗС, граничащих с Польшей, реализация тоже уменьшилась на 20-30%.

По разным оценкам, около двухсот человек накануне перекрыли погранпереходы на белорусско-польской границе.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси:

Понятно, что эти лица незаконно ввозят или вывозят товары. Они уклоняются от налогов. Есть данные, что они достаточно хорошо обеспечены, владельцы хороших коттеджей, нескольких автомобилей. Назвать их бедными невозможно.

Ущерб бюджету — факт для большинства людей невидимый. Зато все ужу привыкли видеть многочасовые очереди в польском направлении. Как показал последний мониторинг пунктов пропуска, половина автомобилей в приграничной пробке была задействована в нелегальной торговле. И не надо было ничего скрывать: нормы позволяли.

Константин Шалькевич, временно исполняющий обязанности по должности начальника управления информацией и общественных связей МВД Республики Беларусь:

Оценку действиям присутствовавшим на вчерашнем несанкционированном мероприятии будет давать суд.

Зачинщики и активные участники акции были задержаны. По данным правоохранителей, большая часть из них — 60% — нигде не работает. При этом статистика пунктов пропуска показала, что эти люди совершали выезды и перевозку товаров за границу от пятидесяти до трехсот раз в год.