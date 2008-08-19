Около 200 белорусских студентов начнут в этом учебном году обучение в области ядерной энергетики

Все новые специальности в 4-х вузах страны полностью укомплектованы. И в ближайшие годы набор на подготовку ядерщиков увеличится. Однако для строительства и эксплуатации станции будут приглашать и зарубежных специалистов. Как сообщили сегодня в Дирекции строительства атомной станции, назначен на должность Главный инженер АЭС — высококвалифицированный специалист из России.



Не позже чем за два года до пуска первого реактора в Беларуси полностью укомплектуют персонал станции. В международной практике это называется опережающим набором. Новые ядерные специальности в 4-х вузах страны пользуются успехом. Компания прошла без недобора. С каждым годом прием будут увеличивать. Одновременно вырастет материально-техническая база белорусского мирного атома. В институте ядерных исследований почти готов стенд критической модели АЭС. К 13-му году появится еще один тренажер для подготовки ядерщиков.



Потребность в персонале первого энергоблока АЭС — 1200 специалистов. Это значит, что к 14-му году они должны быть готовы. После ввода второго, на станции будет работать около 2 тысяч человек. Основную часть составят ядерщики, подготовленные в белорусских вузах и прошедшие практику на действующих АЭС.



Работа будет протекать в тесной связи с зарубежными специалистами. Кадровый вопрос для белорусской АЭС поможет решить и Международное агентство по атомной энергии. Специалисты МАГАТЭ будут готовить преподавателей для наших вузов. Первая группа приедет уже осенью.



В ведущем техническом вузе страны – БНТУ, - одним из самых высоких конкурсов был на две новые специальности по строительству и эксплуатации АЭС. Набрали 57 студентов, в сентябре они уже приступят к лекциям. Из этого вуза — в 2013-м выйдут и первые белорусские ядерщики.