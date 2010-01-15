Огромный потенциал Припятского Полесья необходимо задействовать максимально

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по проекту Госпрограммы социально-экономического развития этого региона. Документ рассчитан до 2015 года, однако его разработка несколько затянулась – отметил глава государства.

Территории Полесья богаты полезными ископаемыми. Веками здесь создавалась уникальная экосистема с крупнейшим в Европе лесоболотным комплексом и поймой реки Припять. Это огромные возможности для развития туризма и отдыха.

Правительству было поручено разработать комплексную программу использования полесских ресурсов. Президент считает, что имеющийся проект не в полной мере отвечает поставленным ранее задачам по развитию этого края.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Я хотел бы обратить внимание не столько на медлительность разработчиков программы, меня беспокоит принцип, по которому она составлена. Складывается впечатление, что авторы проекта стремились включить в нее как можно больше мероприятий, и позатратнее, порой даже механически перенося их из других, уже действующих документов. Похоже, действует принцип «давайте напишу 100 мероприятий на триллион рублей, дадут 50 на полтриллиона, и хорошо». Обычное советское головотяпство. С такими кадрами надо прощаться. Надо искать инициативных людей. И потом. Видимо, мы разговаривали на разных языках. Если вы мне хотели положить на стол красивую книжку – это одно, но мне книжки не нужны, я и красивее видел. Если же вы хотели дело сделать, так я совершенно о другом говорил. Это огромная территория, которая сегодня просто не работает на страну и выпадает. Квадратные километры и всё. И мы оттуда ничего не получаем. Я это имел в виду. Нет, взяли мероприятия, которые в программе малых городов, в программе села прописаны, принесли сюда. А зачем они здесь? Все должно быть от жизни. Приехал, увидел проблемы, с людьми переговорил – это мы планируем. Начиная с того, что должен сделать каждый житель Полесья, что должно сделать каждое хозяйство – колхоз, совхоз, кооператив, что должно сделать промышленное предприятие, что должен сделать районный центр, и, в конце концов, два областных центра и две области. Все остальное за нами. Хочу еще раз напомнить, что мы живем в год качества. Все, что бы мы не делали, главный критерий – это качество. Просто «тяп ляп» никому не надо. Если это объект, он должен выглядеть, как в народе говорят, «как конфетка» и всё вокруг соответственно должно быть. Если мы создаем что-то новое, это должно быть навек вперед по качеству.