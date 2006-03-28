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Ограничения в торговле с государствами СНГ будут отменены. Поэтапно

28 марта 2006 14:20
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Постоянная комиссия Палаты представителей по международным делам и связям с СНГ рекомендует принять на весенней сессии законопроект о присоединении Беларуси к Протоколу о поэтапной отмене ограничений во взаимной торговле государств-участников СНГ. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании парламентской комиссии. Протокол устанавливает предельные сроки отмены ограничений на импорт сахара, алкогольной продукции, табака и табачных изделий.
# Экономика

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