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Ограничения на обращение акций открытых акционерных обществ будут постепенно отменены

15 апреля 2008 16:47
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Соответствующий декрет издал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Отмена ограничений на обращение таких акций будет осуществляться в три этапа в зависимости от размера доли государства в уставных фондах акционерных обществ. В итоге продажа акций будет осуществляться на конкурсах и аукционах. Последние ограничения будут сняты 1 января 2011 года. 

По мнению специалистов, Декрет будет способствовать привлечению в экономику страны инвестиций, в том числе и иностранных. Рынок ценных бумаг получит новый импульс для развития, а граждане обменявшие чеки "Имущество" на акции - смогут их продать или же наоборот увеличить их количество.
# Экономика

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