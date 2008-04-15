Ограничения на обращение акций открытых акционерных обществ будут постепенно отменены

Соответствующий декрет издал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Отмена ограничений на обращение таких акций будет осуществляться в три этапа в зависимости от размера доли государства в уставных фондах акционерных обществ. В итоге продажа акций будет осуществляться на конкурсах и аукционах. Последние ограничения будут сняты 1 января 2011 года.



По мнению специалистов, Декрет будет способствовать привлечению в экономику страны инвестиций, в том числе и иностранных. Рынок ценных бумаг получит новый импульс для развития, а граждане обменявшие чеки "Имущество" на акции - смогут их продать или же наоборот увеличить их количество.