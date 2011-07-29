Ограничение торговых надбавок в Минске планируется продлить на третий квартал

Мингорисполком еще с начала года проводит мероприятия по недопущению необоснованного роста цен.

Постоянный мониторинг потребительского рынка обеспечивала рабочая группа, которая принимала оперативные меры. Кроме того, появилась новая форма сотрудничества с государственным и частным бизнесом в виде заключения соглашений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Новиков, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Сегодня в целях обеспечения стабильности цен на потребительские товары Мингорисполкомом принимается ряд конкретных мероприятий. В частности, определены 133 магазина, где льготным категориям граждан предоставляются скидки по определенным товарам. Размер данной скидки составляет от 2 до 5%. Как правило, эта скидка предоставляется в утренние часы работы. Размер общей суммы данной скидки составит порядка 1,5 млрд. рублей.