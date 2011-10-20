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Официальный курс белорусского рубля 21 октября существенно изменится

20 октября 2011 07:41
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже с сегодняшнего дня будут проходить в рамках одной сессии. Соответствующее решение приняло правительство совместно с Нацбанком. Основная сессия соединится с дополнительной. По сути, это означает выход на единый курс национальной валюты. Он и станет официальным курсом Национального банка с 21-го октября и будет меняться по итогам следующих торгов. Нацбанк также отменяет границы колебаний стоимости валют и приоритеты при её покупке.
# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси

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