Официальный курс белорусского рубля 21 октября существенно изменится

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже с сегодняшнего дня будут проходить в рамках одной сессии. Соответствующее решение приняло правительство совместно с Нацбанком. Основная сессия соединится с дополнительной. По сути, это означает выход на единый курс национальной валюты. Он и станет официальным курсом Национального банка с 21-го октября и будет меняться по итогам следующих торгов. Нацбанк также отменяет границы колебаний стоимости валют и приоритеты при её покупке.