Одновременно с выходом на единый курс бюджетникам будет оказана материальная помощь в размере 500 тысяч рублей

На совещании по вопросам социально-экономического развития страны был представлен план, разработанный правительством и Национальным банком.

Александр Лукашенко:

Мы имеем беспрецедентный рост цен. Сам по себе рост цен не так страшен. У людей и предприятий должно быть достаточно средств, чтобы существовать в масштабе этих цен. Есть избыточный рост цен во всех сегментах экономики. Эти средства должны быть собраны в специальный фонд и отправлены в помощь людям. Прежде всего, многодетным семьям, малообеспеченным и (вчера вы об этом слышали) детям, в детские сады и школы, чтобы они не остались без внимания, и прежде всего их надо накормить и одеть. Это будут большие деньги, которые следует направить на меры социальной поддержки людям.

Несколько слов предпринимателям: мы пошли навстречу бизнесу, и это не слова, а конкретные дела. В первом полугодии 2011 года вступили в силу фундаментальные решения Директивы №4: свободное ценообразование, рекомендательный характер тарифной сетки, свобода зарплат, меры экономического стимулирования, сокращение числа видов лицензируемой деятельности. И это далеко не весь перечень того, что сделано государством. Однако, хочу напомнить: социальная ответственность бизнеса — это не лозунг, это должно быть руководством к действию. Любой бизнесмен должен понимать, что это — его страна, нигде ему не дадут бизнесом так заниматься, как на своей земле. Это касается всех, от ИПшников до банкиров.

Уровень жизни людей, чего бы нам это ни стоило, мы обязаны сохранить. Мы не должны допустить падения реальных доходов граждан. Чтобы поддержать население, одновременно с выходом на единый курс будут осуществлены разовые выплаты. Бюджетникам будет оказана материальная помощь в размере 500 тысяч рублей, при этом не должны быть забыты и работники реального сектора экономики. Надо помнить, что сейчас люди ведут заготовку на зиму необходимой продукции. Поэтому я попрошу правительство реализовать это в ближайшее время, в сентябре.

Продолжится выполнение предусмотренных законодательством обязательств государства по индексационным выплатам, затем будет повышена тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций. Когда я говорю «бюджетных организаций», это зона ответственности государства. Параллельным курсом должны двигаться все производственные коммерческие структуры, повышая доходы населения.

Пособия семьям, воспитывающим детей, будут ежеквартально расти. Кроме того, в четвертом квартале этого года планируется увеличение в два раза единовременного пособия в связи рождением ребенка.

Не останутся без внимания и неработающие пенсионеры. Им также будет оказана материальная помощь в размере 500 тысяч рублей. С 1 ноября этого года будет произведен перерасчет трудовых пенсий, исходя из средней зарплаты работников за третий квартал. Средняя зарплата там выросла, значит, существенно вырастут и пенсии. Для оказания адресной государственной помощи особо нуждающимся в бюджете предусмотрено порядка 70 млрд. рублей. Ни один человек не останется без внимания государства. Думаю, эти деньги, Михаил Владимирович, надо направить непосредственно в органы власти на местах, чтобы люди не ходили и не вымаливали деньги по всем инстанциям. Механизм должен быть простой. На местах председатели райисполкомов это организуют вместе с председателями сельских советов. Они знают, кого нужно поддержать. Не жалейте на это денег.

Уважаемые товарищи, я назван и прокомментировал основные моменты разработанного плана действий. За каждым пунктом закреплены ответственные, установлены жёсткие сроки. Сегодня самое главное — обеспечить его последовательное выполнение. В этой связи поручаю Комитету государственного контроля и Администрации президента обеспечить ежедневный и ежечасный контроль не только за буквой, но и за духом выполнения этого плана. Госсекретарю взять под контроль и осуществить координацию деятельности всех правоохранительных органов по обеспечению порядка, дисциплины и реализации тех мероприятий, которые касаются правоохранительных органов. В случае, если возникнут отклонения от намеченного, требую незамедлительного реагирования, вплоть до рассмотрения наиболее сложных вопросов у главы государства. Но это не значит, что вы будете каждый день бегать ко мне докладывать или просить разрешения. Меня уже люди начинают критиковать, а с вас смеяться, что вы шага не можете ступить без одобрения президента. То, что нужно от президента, я только что сказал. Действуйте. Надо посоветоваться — снимите трубку. Без всяких совещаний мы примем решение, мгновенно.

Я уверен, что совместными усилиями мы преодолеем временные трудности и продолжим наше поступательное развитие. Это будет достойный ответ тем, кто утверждает, что белорусская модель себя исчерпала. Никакого отхода от того курса, который определен нами и утвержден на Всебелорусском народном собрании, нет и быть не может. У нас государство для людей, и мы должны сделать максимум для того, чтобы люди в нем достойно жили.

Как никогда надо задействовать административный ресурс для того, чтобы дисциплинированно и жесточайшим образом провести ту линию, о которой было сказано. Но административный ресурс и силовые методы нельзя задействовать там, где должна работать экономика. Очень всё разумно надо делать, и вы знаете, как это надо делать. Я должен сказать, что спрос, прежде всего, будет с регионалов — с губернаторов и мэра Минска. Вот вы не должны мне ссылаться на то, что где-то вам помешал Мясникович. Вы отвечаете за свою землю, за свою территорию. Поэтому всё, что будет шевелиться на вашей территории, вплоть до умов и настроения людей — вы за это отвечаете. В вашем распоряжении всё: банки, средства массовой информации, автомобили, техника, транспорт. Делайте так, как мы с вами определили. И объясняйте людям. Всё, что от меня на этом этапе требовалось, я сделал. Даже скажу больше: и с чем я не согласен — я это сделал. Наметили курс — давайте двигаться. Но ещё раз говорю: жизнь остановить нельзя, Михаил Владимирович. Нельзя сесть, как курица-наседка на яйцо, и сидеть, пока не выведутся цыплята. Надо видеть будущее, перспективу.