Одно окно для инвестора откроет для иностранных бизнесменов Национальное агентство инвестиций и приватизации

Оно создано Указом Президента. Теперь владельцам капиталов будет намного проще вкладывать деньги в проекты на белорусской территории. Можно предположить, что это поможет республике попасть в тридцатку стран с лучшими условиями для инвесторов.

До недавнего времени вопросы зарубежных инвестиций курировали одновременно несколько ведомств. Зачастую получалось так, что иностранные бизнесмены приезжали в страну, тратили время на хождения по бесконечным кабинетам, и уезжали без заключенных контрактов. Беларусь не получала денег и теряла деловую привлекательность. Теперь все упростится. Инвестору будет достаточно обратиться в Национальное агентство, которое и займется всеми необходимыми согласованиями и получением нужных документов.

Одними из первых новость о появлении специализированного агентства оценили в частных инвестиционных фирмах. Одна из них уже восемь лет занимается привлечением зарубежных бизнесменов в Беларусь. В числе клиентов – корпорации и банки из Германии, Финляндии и Франции.

Андрей Дерех, директор инвестиционной компании:

– Мы видим по нашим клиентам, по инвесторам, что процесс упрощается. Может, не так быстро, как хотелось бы, но в принципе процесс идет. Я думаю, с появлением агентства этот процесс с точки зрения информационной поддержки инвесторов будет улучшен.

Беларусь в 2010-м планирует привлечь более пяти миллиардов долларов иностранных инвестиций. Из них в основной капитал – почти три миллиарда. Создание Национального агентства по инвестициям и приватизации должно помочь осуществить эти намерения.

Даниэль Крутцинна, ассоциированный партнер по развитию международного бизнеса инвестиционной компании:

– Конечно, такая структура помогает, главным образом потому, что это знак правительства, что они относятся серьезно к иностранным инвесторам, относятся серьезно к предстоящим приватизациям.

Эксперты говорят, что новое агентство будет похоже на мини-совмин. Ведь управлять этой структурой будет наблюдательный совет, который возглавит премьер-министр. Ожидается, что в организацию войдут около десяти представителей ключевых министерств. Можно предположить, что теперь при решении инвестиционных вопросов любые барьеры будут сниматься оперативно. Важно также, что в Национальном агентстве объединили два взаимодополняющих направления – инвестиции и приватизацию.

Галина Полянская, Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по жилищной политике, строительству, торговле и приватизации:

– В Палате представителей находится законопроект о приватизации, и создание подобного агентства позволит нам говорить о том, что у нас будет не только идти процесс приватизации, или ради приватизации, а что у нас будет инвестирование и приватизация как единое целое.

Кстати, агентство по инвестициям и приватизации были создано, в том числе, и по рекомендации Международного валютного фонда. Можно предположить, что именно служба одного окна для инвесторов станет для Беларуси пропуском в тридцатку стран с лучшими условиями ведения бизнеса.

Алексей Адашкин, Сергей Курков, Андрей Дук, телекомпания СТВ.