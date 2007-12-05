Один миллион тонн белорусской нефти

Такой объем черного золота планируется добыть в 2008 году белорусско-венесуэльским предприятием.

Эта цифра была озвучена на прошедшем совещании у Президента Беларуси по подготовке визита на высшем уровне в Венесуэлу. Не исключено, что еще через год объем добываемой белорусской стороной венесуэльской нефти может увеличиться до 2 миллионов тонн.

Как отмечено на совещании, в декабре 2007 года приступит к работе совместное белорусско-венесуэльское предприятие по сейсморазведке. В ближайшие годы Беларусь будет ежегодно поставлять в Венесуэлу около 300 тысяч тонн калийных удобрений.

Страна также прорабатывает возможность сотрудничества с венесуэльской стороной в сфере добычи фосфоритов. Есть подвижки и в научно-техническом сотрудничестве: подписаны 5 контрактов на сумму в несколько миллионов долларов США.

Во время визита Президента Беларуси в Венесуэлу планируется подписать почти 20 двусторонних документов. Интенсификации торгово-экономического взаимодействия между странами во многом способствуют высокий уровень политического диалога, общность целей в социальной сфере, схожесть взглядов на мироустройство, а также позиций в ООН и Движении неприсоединения.

