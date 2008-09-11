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Один из самых представительных в Беларуси экономических форумов "Еврорегион Неман" открылся в Гродно

11 сентября 2008 17:08
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Свою продукцию уже в 10-й раз представили более 120 компаний из Беларуси, России, Польши и Литвы. На протяжении трёх дней бизнесмены не только познакомятся с потенциальными возможностями своих коллег из соседних стран, но и заключат конкретные контракты. За десять лет своего существования экономический форум поспособствовал созданию более 200-т совместных предприятий, открыл рынки соседних государств для белорусских товаров. Особенно активно эта работа ведётся с Российской Федерацией и Литвой.
# Экономика

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