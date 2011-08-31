Один из крупнейших поставщиков металлургического оборудования в мире построит в Беларуси суперсовременное производство

Контракт подписан на металлургическом заводе в Жлобине.

Проект строительства нового мелкосортно-проволочного прокатного стана для БМЗ – сделка пятилетки. Да и вообще стратегический проект развития предприятия. Он – ключ к производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, то есть фактически уход от необходимости наращивать объемы импортного сырья.

Анатолий Савенок, генеральный директор Белорусского металлургического завода:

Мы берем свои заготовки и блюмы, которые сегодня реализуются как полуфабрикат, и получаем из них продукт с высокой добавленной стоимостью. В этом наша выгода и преимущество. Мы не наращиваем объемы сырья, а получаем дополнительную добавленную стоимость.

100 миллионов долларов добавленной стоимости ежегодно – таковы дивиденды от строительства нового стана. Он, обещают итальянцы, даст лучшую в мире высокоуглеродистую сталь. Продукт дефицитный и востребованный не только в Беларуси. Это выход на крупнейших автопроизводителей планеты. Технологии, которые приходят в Беларусь, – завтрашний день в мировой металлургии.

Сергей Борщов, главный инженер Белорусского металлургического завода:

Для Беларуси термообработка проката. Причем обработка в потоке. Мы много почерпнем из технологий, которые нам дадут итальянские партнеры. Это очень передовые технологии.

Итальянская сторона открыто называет проект имиджевым, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». БМЗ – отличная витрина для передовых технологий ведущего производителя металлургического оборудования. Уровень белорусского ноу-хау позволит максимально продемонстрировать возможности итальянских технологий. А поэтому поставщик оборудования сам побеспокоился о материальной стороне вопроса. Проект финансируется за счет итальянской стороны.

Ренато Пеццано, вице-президент итальянской компании:

Наш проект экспортоориентирован. Уже с момента пуска стана в 2013 году производство начнет приносить в страну валюту. Моя личная позиция – это наш, пусть и небольшой, но вклад в белорусскую экономику.

Окупить вложенные 100 миллионов евро планируется за четыре года.

А тем временем на БМЗ уже ищут новых партнеров. До 2015 года в модернизацию предприятия планируется вложить еще не менее 400 миллионов долларов.

Среди задач на будущее – и создание производства металлопроката. Стоимость вопроса – миллиард долларов. Возможно, активная позиция именитых итальянцев придаст смелости инвесторам.