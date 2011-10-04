Одежда и обувь: чего не хватает белорусским брендам?

Индустрию одежды, обуви и текстиля продемонстрировали сегодня в Минске компании Беларуси, Турции, России, Украины и Польши. Отечественные производители представили свои творческие идеи, а зарубежные поделились опытом конкурентной борьбы за покупателя.

Купить носки, полотенца, постельное белье и даже одеяла из шелка и бамбука предлагают белорусские бизнесмены. Эту продукцию отечественного производства не просто хорошо знают, но и отлично покупают на зарубежном рынке. Маркетинговый ход достаточно прост.

Наталья Артемова, специалист-технолог по текстилю частного предприятия:

Уникальное оборудование, умелые руки и продуманные модели и точное исполнение — больше ничего не нужно.

Малые компании быстрее ориентируются в моде и зарабатывают «на эксклюзиве». В то время, как большинство крупных производителей можно уличить в нерасторопности. Хотя при грамотном техперевооружении и умелой работе с брендом, как показывает пример, можно завоевать рынки Азии и Европы.

Виктор Матиевич, генеральный директор Могилевского текстильного предприятия:

Хорошая машина стоит дорого, и маленьким компаниям сложно конкурировать с нами. И затраты другие у компании, которая производит большой ассортимент и может быть достаточно гибкой в малых партиях.

Если вовремя не пошевелиться, то на белорусском швейном рынке место готовы занять зарубежные компании. Предложив покупателю товар более привлекательный по цене и качеству. Многие известные фабрики текстильной индустрии Турции уже высказывают такое намерение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Лютфи Барутчу, управляющий фабрики по производству текстильной продукции (Турция):

Белорусский рынок нам очень интересен, и нам есть, что вам предложить. В Турции большая конкуренция, как и у Вас, с китайским товаром, но для того чтобы успешно продавать, надо увеличивать не только стоимость, но делать уникальное качество. Мы следим за модой, 3-4 дизайнера нашей фабрики регулярно стажируются и работают в лучших европейских домах мод, прежде чем выпустить новую коллекцию.

Вопрос импортозамещения, расширения ассортимента и качества товаров не раз ставился перед отечественным легпромом. Обувь, одежду и текстиль нашего производства покупают в пятидесяти странах мира. Однако, предприятиям этого ведомства есть, к чему стремиться.

Людмила Тяглова, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

Были определённые проблемы на внутреннем рынке, мы справились, одели и обули наших деток. Сегодня мы представляем широкий ассортимент одежды и обуви для осенне-зимнего сезона.

Выбрать ботинки первокласснику Никите — дело непростое. Удобство и комфорт должны сочетаться с высоким качеством.

От 20 до 40 моделей каждого сезона, ежедневные поставки от отечественных и импортных производителей. И если обувь для малышей до 4-х лет шьет лишь одно белорусское предприятие, то обувают тех, кто постарше, 11 фабрик со всей Беларуси.

Наталья Долинская, заместитель начальника отдела торговли непродовольственных товаров ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Сегодня ботиночки, туфельки, сменная обувь, утепленная предлагается широкими коллекциями.

Однако, даже самая широкая коллекция не согреет узкую детскую ногу. Да и демисезонную обувь, как оказалось, выбрать некоторым покупателям достаточно сложно.

Ассортимент, натуральность и защищенность прав потребителя — пока это основные козыри большинства белорусских брендов. А ведь покупатели, решая собственную проблему выбора того или иного товара предпочитают все же радоваться цене, качеству и актуальности модели.