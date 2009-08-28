Правительство Беларуси предпринимает очередные шаги на пути либерализации экономики. Готовится система мер по стимулированию участия малого и среднего бизнеса в реализации продукции предприятий.

Об этом сегодня сообщили в Министерстве экономики, подводя итоги работы за семь месяцев года.

Особую роль в разгрузке складских запасов приобретает малый и средний бизнес. Поэтому сейчас в правительстве и отраслевых министерствах проводят встречи с руководителями объединений и ассоциаций предпринимателей. Представители бизнеса на этих встречах выдвигают ряд инициатив. Некоторые уже нашли своё практическое применение, для других - возможность реализации пока еще отрабатывается.

Уже в самое ближайшее время правительство рассмотрит концептуальные вопросы в сфере валютного регулирования и таможенно-тарифной политики.