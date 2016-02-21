Очереди из фур на белорусско-литовской границе: в «Каменном Логе» – 120 большегрузов

Новости Беларуси. Очереди из фур на белорусско-литовской границе не становятся меньше. На выезд из страны только в «Каменном Логе» в ожидании 120 большегрузов. Преимущественно это машины с российскими номерами. Они продолжают осуществлять транзит на территорию ЕС, используя этот транспортный коридор.

Польское направление с начала февраля по-прежнему не задействовано. Но, как ожидается, уже в ближайшие дни ситуация нормализуется. Россия и Польша договорились о временном возобновлении грузоперевозок. На паритетных основах обе стороны обменялись 20 тысячами разрешительных бланков. Они пока еще не распределены между фирмами, занимающимися грузоперевозками. Это произойдет на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.