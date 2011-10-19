Оценочная стоимость «Белтрансгаза» 2,5 миллиарда долларов, процесс по акционированию может завершиться уже в ноябре

В Москве завершаются переговоры с «Газпромом» по акционированию «Белтрансгаза».

В Госкомимущества сообщили, что в списке приватизации на три года более двухсот предприятий. Пока же продано 29. Большинство из них перешли в собственность белорусских фирм. На аукционах заинтересованность проявляют также латыши и россияне.

Кроме того, как заявили сегодня в Госкомимущества, продолжается прием заявок инвесторов на участие в разработке Петриковского месторождения калийных солей.

Чтобы сделать аукционы еще более результативными, в Беларуси будут внесены изменения в законодательство. Это позволит избежать намеренных срывов торгов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».