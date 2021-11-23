Объём ВВП Беларуси в октябре был близок к допандемийному. В чём успех белорусской экономики?

Новости Беларуси. Белорусская экономика за 10 месяцев 2021 года выросла на 2,4 %, а за 9 месяцев – на 2,7 %. Таковы данные Евразийского банка развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономику продолжил поддерживать сектор информации и связи. И такую динамику несложно объяснить. Что называется, под давлением пандемии. Поэтапно ослабевает импульс для роста экспорта, после того как был пройден пик восстановления спроса на внешних рынках. При этом объем ВВП Беларуси в октябре был близок к допандемийному уровню. Прогноз по итогам года – валовой внутренний продукт продемонстрирует рост на 3,3 %.