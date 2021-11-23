Прямой эфир

Объём ВВП Беларуси в октябре был близок к допандемийному. В чём успех белорусской экономики?

23 ноября 2021 15:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская экономика за 10 месяцев 2021 года выросла на 2,4 %, а за 9 месяцев – на 2,7 %. Таковы данные Евразийского банка развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Объём ВВП Беларуси в октябре был близок к допандемийному. В чём успех белорусской экономики?-1

Экономику продолжил поддерживать сектор информации и связи. И такую динамику несложно объяснить. Что называется, под давлением пандемии. Поэтапно ослабевает импульс для роста экспорта, после того как был пройден пик восстановления спроса на внешних рынках. При этом объем ВВП Беларуси в октябре был близок к допандемийному уровню. Прогноз по итогам года – валовой внутренний продукт продемонстрирует рост на 3,3 %.  

Больше новостей экономики за 23 ноября читайте здесь.  

# Экономика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 23.11.2021
23 ноября 2021 15:46

Новости экономики за 23.11.2021

Караник: много ума не надо превратить лес в дрова. Нам нужно экспортировать готовую продукцию
22 ноября 2021 21:07

Караник: много ума не надо превратить лес в дрова. Нам нужно экспортировать готовую продукцию

Сколько белорусы готовы потратить в «Чёрную пятницу»? Результаты опроса
22 ноября 2021 17:33

Сколько белорусы готовы потратить в «Чёрную пятницу»? Результаты опроса