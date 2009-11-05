Объяснение мировому финансовому кризису нашли в «Венецианском купце» Шекспира

Профессор экономики Джон Гинакоплос из Йельского университета (США) черпает вдохновение для исследований в пьесе Уильяма Шекспира «Венецианский купец».

В основе сюжета пьесы, написанной еще в XVI веке, лежит кредитная история. Герой, обремененный долгами, решил жениться на богатой девушке и попросил помощи у венецианского купца Антонио. Антонио одолжил деньги у ростовщика Шейлока под условие, что кредитор получит право вырезать фунт мяса из тела купца, если тот вовремя не погасит долг. Гинакоплос увидел образную параллель с нынешней ситуацией, когда опасность таится в закредитованных активах, пишет NEWSru.com.

Перечитывание в 1997 году «Венецианского купца», его речи о фунте мяса, помогло йельскому профессору задуматься об обеспеченности кредитов. В университетском издании от 2000 года Гинакоплос предложил теорию: по его мнению, банки устанавливают слишком низкие коэффициенты, давая в долг больше, чем имеют в обеспечение. Большие объемы кредитных средств позволяют взвинчивать цены на рекордные уровни. Так как эти цены намного выше, чем имели бы смысл для инвесторов с меньшим объемом кредитных денег, это нарушает идею «эффективного рынка».

Однако если встряска в виде негативной новости снижает уверенность инвесторов, банки поднимают коэффициенты, заставляя закредитованных оптимистов продавать. Это вызывает нисходящую спираль, в которой падение цен и удорожание кредитного обеспечения усиливают друг друга. В итоге, банки могут просто задушить экономику, слишком осторожно кредитуя при любых обстоятельствах.