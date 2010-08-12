Объемы транзитных перевозок по Беларуси превысили докризисный уровень

Это лучший показатель за последние 20 лет – отметили в Государственном таможенном комитете.

Свою роль здесь сыграло динамичное развитие инфраструктуры и новая логистика перемещения товаров в рамках Таможенного союза. С момента вступления в силу общего кодекса России, Беларуси и Казахстана прошел только месяц. Так что транзитный потенциал республики продолжит развитие.

Владимир Левин, директор предприятия-грузоперевозчика:

– Очень много сделано на внешней границе. Если раньше мы могли сутками стоять в очередях, сейчас практически такого не случается.

Леонид Досов, заместитель председателя государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

– На мой взгляд, логика такова, что если еще кто-то осуществляет перевозки иными схемами, кроме как прямая трасса «Варшава-Минск-Москва», то это уже в определенной степени вероятность того, что это какие-то серые схемы.

Вместе с тем реформа ожидает экспортеров единой тройки. Для поставщиков в Евросоюз введут обязательное электронное декларирование товаров. Об основных характеристиках груза надо будет проинформировать получателя до пересечения границы еврозоны. Нововведение вступит в силу с будущего года. На данный момент эта мера для бизнесменов не обязательна.

Наталья Рынкевич, заместитель начальника управления государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

– Есть норма для Европейского союза – она, прежде всего, направлена на безопасность экологии. Вся информация, которая будет подана, будет использоваться в системе рисков.