Объемы строительства жилья в столице надо увеличивать

С каждым годом объемы строительства жилья в столице увеличиваются на 15 процентов. Но для Минска уже недостаточно и этого. Сейчас на очереди по улучшению жилищных условий стоят 155 тысяч человек.

Чтобы удовлетворить эти запросы, строить нужно быстро и недорого. А значит, в Минске будет больше не элитного, а типового панельного жилья. Рост объемов строительства жилья требует развития и переоснащения предприятий промышленной строительной индустрии. Развитие строительного комплекса в ближайшее время станет приоритетной задачей городских властей.

К 2008 году город должен выйти на серьезные объемы по строительству жилья. Сейчас ведется поиск территорий, которые можно выделить под застройку. Дома будут возводиться исключительно в городской черте. Благоустройство территорий вокруг новостроек - еще одна проблема, которою необходимо решить.