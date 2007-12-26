Объемы строительства в Минске будут увеличены

Около 15 крупных уникальных объектов будут построены в белорусской столице к 2010 году.

Иностранные компании готовы инвестировать в строительство крупных объектов в Минске около миллиарда долларов. Об этом заявил сегодня председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Никитин.

В 2007-м уже отмечен всплеск инвестиционной активности. Все проекты, предлагаемые иностранными компаниями, начнут реализовываться уже в будущем году. А к 2010 в столице возведут 10-15 объектов, которые будут отвечать всем международным стандартам. Среди них - высотная гостиница в районе Октябрьской площади, многофункциональный комплекс по улице Смоленская, а также в районе стадиона "Динамо".

Также объявлен конкурс на застройку территории в районе проспекта Победителей, интерес к участию в конкурсе уже проявили несколько иностранных компаний. Так, крупная английская компания, которая является законодателем мод в индустрии отдыха, готова вложить деньги в суперсовременный аквапарк республиканского масштаба.