Объемы реализации белорусской продукции должны быть больше, чем объемы ее производства

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский сегодня на заседании Совета Министров.

«Мы договаривались, что склады наращивать не будем. Не надо гнаться за некими показателями в ущерб экономике. Показатели ради показателей нам не нужны, главное — продажи», — подчеркнул руководитель правительства.

По словам премьер-министра, не все отрасли пока действуют по этому принципу. В качестве примера он назвал концерны «Беллесбумпром», «Беллегпром» и Министерство промышленности, где наблюдается наибольший объем складских запасов.

В целом остатки готовой продукции в Беларуси достигли почти Br7 трлн. В апреле они увеличились на Br191 млрд. Однако с марта текущего года наблюдается некоторое оживление. «Но этого мало. Нам нужно продавать больше, чем мы производим, максимально реализовывать продукцию на экспорт», — отметил Сергей Сидорский.