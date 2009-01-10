Объемы банковских вкладов населения остаются на прежнем уровне

Это констатируют в ведущих белорусских банках.

Несмотря на то, что часть вкладчиков переоформили свои депозиты в валютные, хранить деньги именно в рублях сейчас значительно выгоднее. Процентные ставки по рублевым депозитам бьют рекорды.

Во многих банках в эти дни наблюдают значительный приток именно рублёвых вкладов. На фоне колебаний курсов иностранной валюты, сохранять и приумножать свои доходы белорусы все чаще предпочитают в отечественных купюрах. Кстати, суммы доверенных не банке, а банку средств в первые дни Нового года оказались неожиданными даже для самих финансистов.

