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Объемы банковских вкладов населения остаются на прежнем уровне

10 января 2009 18:58
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Это констатируют в ведущих белорусских банках.

Несмотря на то, что часть вкладчиков переоформили свои депозиты в валютные, хранить деньги именно в рублях сейчас значительно выгоднее. Процентные ставки по рублевым депозитам бьют рекорды.

Во многих банках в эти дни наблюдают значительный приток именно рублёвых вкладов. На фоне колебаний курсов иностранной валюты, сохранять и приумножать свои доходы белорусы все чаще предпочитают в отечественных купюрах. Кстати, суммы доверенных не банке, а банку средств в первые дни Нового года оказались неожиданными даже для самих финансистов.          

# Экономика

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