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Объем транзита российского газа через Беларусь сохраняется на максимальном уровне

18 января 2009 14:52
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Об этом в эксклюзивном интервью нашему каналу в Москве заявил представитель "Газпрома". Концерн выразил признательность "Белтрансгазу" за то, что в нынешней непростой ситуации он смог существенно нарастить транзит голубого топлива по территории своей страны, в том числе по газопроводу "Ямал-Европа" и белорусской газотранспортной системе. Это, по словам представителя холдинга, помогло "Газпрому" в сложившейся кризисной ситуации.
# Экономика

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