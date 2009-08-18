Объем инвестиций в белорусскую экономику реально увеличить почти на 20%

Об этом заявил первый заместитель министра экономики Петр Жабко на заседании Президиума Совмина.

В правительстве сегодня обсуждали итоги по инвестициям за первое полугодие. 78 инвестпроектов суммарной стоимостью порядка 34 триллионов рублей уже выполняются. Причем тенденция такова, что лучше всего справляются именно госпредприятия.

Во вневедомственных организациях - некоторое замедление инвестиционной активности в реальном секторе экономики. В целом же, с начала года наблюдается достаточно высокий темп роста инвестиций в сфере строительства жилья и поставок сельхозтехники. На текущем балансе в правительстве имеется порядка 680и инвестпроектов.