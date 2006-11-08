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Объем экспорта продукции предприятий нефтеперерабатывающего комплекса увеличится

08 ноября 2006 15:06
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Концерн "Белнефтехим" планирует создать до конца 2007 года 30 торговых предприятий за пределами страны.

Организации по реализации белорусской химической и нефтехимической продукции появятся в США, Гонконге, Нидерландах, Польше, Иране, Германии, Турции, а также в Индии, Венесуэле, Аргентине и Кыргызстане. До конца этого года запланировано открыть торговое предприятие в Литве, его учредителями являются "Белорусский нефтяной торговый дом" и "Белоруснефть". А в декабре в Китае начнет работу компания "Белнефтехим-Шанхай".

Расширяется товаропроводящая сеть концерна в России и Украине. В текущем году открыты два филиала в Новокузнецке и Санкт-Петербурге. Еще два - в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону - планируется открыть в первом полугодии будущего года. В первом квартале 2007-го начнет работу также филиал в Днепропетровске,  будет создана и торговая организация в Молдове. Все это позволит увеличить объемы экспорта продукции предприятий нефтехимического комплекса.

# Экономика

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