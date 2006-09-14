Объем экспорта белорусской древесины растет

Министерство лесного хозяйства в этом году на 10% увеличит экспорт древесины, пиломатериалов и другой лесопродукции. Об этом 14 сентября сообщил на пресс-конференции министр лесного хозяйства Беларуси Петр Семашко. Итоги работы за 9 месяцев говорят о том, что задание правительства на этот год по росту объемов экспорта будет выполнено. Сейчас на Белорусской универсальной товарной бирже на внешний рынок реализуется до 15% всей экспортируемой древесины. И этот показатель планируют повысить.