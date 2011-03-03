Объем белорусского экспорта за год вырос на 20%

Белорусский экспорт за год вырос почти на 5 млрд долларов. О перспективах развития внешней торговли говорили сегодня на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел.

Почти 20-процентный прирост связан соткрытием новых рынков, развитием товаропроводящих сетей, увеличениемобъемов экспортных поставок. Плюс 5 млрд долларов в послекризисный год, когда большинство мировых экономик только набирает обороты, — это хороший результат. Хотя и не запланированные 30%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сегодня Беларусь поставляет свою продукцию в 113 стран мира. И во многом полученный рост обеспечен не только активным развитием товарной сети, но и довольно агрессивной работой на новых рынках. Мировой экономический спад позволил белорусской продукции хорошо зарекомендовать свой баланс цены и качества. Как результат — в торговле промышленными товарами у Беларуси сейчас даже положительное сальдо.

В целом же и давние партнеры позволили нашей стране наращивать экспорт. Поставки в ту же Россию выросли 46%. Торговля с Китаем достигла докризисных показателей. Поставки в Венесуэлу приросли на десятки миллионов долларов. Причем Венесуэла открыла Беларуси дорогу на весь латиноамериканский рынок. Что же касается Европы, то здесь сработала не только диверсификация, но и правильные стратегии маркетинга. Так, прошлогодний франкфуртский форум принес нашей стране почти 30 контрактов на сумму более 2 млрд евро. И статистика сразу констатировала прирост.

Андрей Гиро, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Германия:

Наращиваем экспорт. По итогам прошлого года у нас было чуть больше +10%. По январю этого года картина еще более радужная. В январе этого года мы поставили в Германию на 40% продукции и услуг больше, чем в январе прошлого года.

Вслед за товарами, констатируют специалисты, подтягиваются и услуги. Так, белорусский стройсектор, традиционно импортирующий объективно много, сегодня планирует почти втрое увеличить экспорт. Это выгодные контракты в Туркмении и Калининградской области и, конечно же, венесуэльский вектор.

Анатолий Ничкасов, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

В Венесуэле мы построим более 20 тысяч квартир — это 1,5 млн кв. м. жилья. Мы планируем реализовать эту программу в ближайшие 2-максимум 3 года.

К 2015 году белорусский экспорт должен будет вырасти почти в 2,5 раза. И сегодня специалисты видят возможности выполнения этой задачи — за счет создания сборочных и совместных производств, использования преимуществ Таможенного союза и более активной работы в Африке, Латинской Америке и на других новых рынках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

За год белорусский экспорт вырос почти на 5 миллиардов долларов